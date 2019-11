Dochter van Irma blij dat as moeder terug is

Irma overleed in 2008. In maart van dit jaar werd haar urn uit crematorium Rijtackers in Eindhoven gehaald. Een half jaar lang leefden ze tussen hoop en vrees, maar afgelopen week belde de politie dat de as van Irma gevonden is.

„Ze zijn mijn vader ’s avonds laat persoonlijk komen vertellen dat de as was gevonden. Dat vind ik toch heel netjes en respectvol”, zo laat dochter Esther weten aan Omroep Brabant.

Haar vader vindt dat ook de uitvaartmaatschappij alle lof verdient. „Ze gaan het graf van mijn vrouw weer in orde maken en helpen ook met een nieuwe urn.”