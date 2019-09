Man komt na 36 jaar vrij voor stelen 50 dollar bij bakker

De man eigende zich in 1983 in Highlands Bakery 50 dollar en 75 cent toe. Omdat het destijds zijn vierde overtreding was, was een rechter genoodzaakt om hem levenslang op te leggen. In 2000 is de bestraffing van veelplegers in de staat Alabama milder geworden.

Toch duurde het nog lange tijd voor de zaak tegen Alvin Kennard weer onder de aandacht kwam. Een rechter boog zich bij toeval nog eens over de kwestie en vond dat de oplegde straf met het oog op de nieuwe regelgeving te gortig was. Ook gedroeg Kennard zich als een ’voorbeeldige gevangene’, waardoor hij zich waarschijnlijk binnen een paar dagen weer een vrij man mag noemen.

Blijdschap

Veel vrienden en familieleden van de man bezochten woensdag de zitting rond zijn vrijlating. Het goede nieuws werd met ongeloof en blijdschap ontvangen. „Ik gooide mijn handen omhoog in de lucht en zei: ’God, ik dank u, ik dank u’”, vertelt een nichtje van Kennard tegen het plaatselijke WBRC. Volgens de advocaat van Kennard heeft de gedetineerde de familiebanden altijd goed onderhouden. „Hij heeft een thuis om terug naartoe te gaan.”

De drie andere delicten waar de man eerder voor werd veroordeeld, hadden te maken met een gepleegde inbraak - zonder geweld - op zijn achttiende.