Drie jongens opgepakt voor steekpartij supermarkt Amsterdam

De verdachten van 18 en 19 jaar zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten twee weken langer vast. De 17-jarige verdachte zat al in hechtenis voor een ander feit. De drie Amsterdammers worden verdacht van poging tot moord in vereniging, wat wil zeggen dat ze daarbij samen optrokken, en zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Na de aanhouding van de meerderjarige verdachten is hun woning doorzocht. Daarbij trof de politie bij beide verdachten een revolver en munitie aan.

Over de achtergrond van het incident is niets bekend. De Telegraaf meldde kort erna dat de aanleiding voor de steekpartij een slepende vete zou zijn tussen Amsterdamse drillrapgroepen. Het slachtoffer zou lid zijn van een drillrapformatie uit de Bijlmer. De daders zouden banden hebben met rivalen uit de naburige Venserpolder. Drillrap is een muzieksoort die dweept met geweld. In de bijbehorende videoclips wordt vaak met wapens gezwaaid.