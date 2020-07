21 migranten opgepikt na problemen bij Kanaaloversteek

De eerste melding kwam ’s ochtends vroeg binnen toen het nog donker was. Een vaartuig met vier personen aan boord was twee kilometer uit de kust bij Sangatte omgeslagen. De drenkelingen waren onderkoeld maar konden veilig aan wal worden gebracht. Later werd assistentie gevraagd toen een rubberen boot met dertien opvarenden pech kreeg ten noorden van Calais. De vreemdelingenpolitie heeft zich over hen ontfermd.

Tot slot sloeg een Belgische zeiler alarm nadat hij had gezien dat een opblaasbare kajak met vier migranten in problemen was geraakt niet ver van de haven van Calais. Een motorboot van de politie haalde hen op.