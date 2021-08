Uniek: Vrouwtje grijpt de macht in Japanse apenkolonie

Yakei’s weg naar de top begon in april dit jaar, toen ze haar eigen moeder in elkaar sloeg om zo het dominante vrouwtje te worden in de kolonie in de Takasakiyama zoölogische tuin in Oita. Voor bijna alle vrouwtjesapen zou dat de hoogst haalbare positie zijn, maar Yakei besloot haar 10 kilo lichaamsgewicht in de strijd te gooien om ook de mannen de wacht aan te zeggen.

Pak slaag

Eind juni daagde ze de 31-jarige alfaman Sanchu uit, de leider van de B-groep in het park, en gaf ook hem een pak slaag. Sanchu was al vijf jaar de baas van één van de twee makakengroepen in het park. De dierenverzorgers van het park zagen het gebeuren en besloten een ’pindatest’ te houden, de groep kreeg een voorraad nootjes aangeboden om te kijken wat er zou gebeuren. Sanchu liet de eerste keus aan Yakei, waarmee zijn troonsafstand een feit werd.

Sindsdien is Yakei helemaal het mannetje in de groep. „Ze klimt in bomen en schudt aan de takken, wat een duidelijk vertoon van macht is en zeer zeldzaam bij vrouwtjesdieren”, vertelt parkgids Satoshi Kimoto in de Guardian. „Ze loopt rond met haar staart in de lucht, wat ook zeer ongebruikelijk is.” Volgens Kimoto heeft de staf geen verklaring voor Yakei’s gedrag.

Het park Takasayikama, opgericht in 1952, huisvest rond de 1500 makaken, die in twee groepen, groep A en B, verdeeld zijn. Yakei heeft nu de macht gegrepen in Groep B. De apen leven vooral op de beboste berg in het midden van het park en dalen af en toe af om voedsel te halen, dat door de verzorgers geleverd wordt. In het wild leven er zo’n 100.000 makaken in Japan.