Darryl ’Insayno’ Osenga niet langer Stadsdichter Haarlem

„Het heeft mij zo’n 4 jaar gekost om op het punt te komen om stadsdichter te worden. Het heeft ze minder dan 2 dagen gekost om het van mij af te pakken”, aldus Osenga vrijdag in een post op Facebook.

Osenga schrijft in zijn bericht: „Al heb je de posts al jaren geleden verwijderd, al heb je er al afstand van gedaan, al was het satirisch bedoeld (terwijl hun favoriete comedians en politici de meest walgelijke uitspraken doen en het oprecht menen), je moet voor de rest van je leven boeten en bloeden.”

Verklaring gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem schrijft vrijdagavond in een persverklaring: „Nadat de benoeming gepubliceerd is, kwamen nieuwe citaten van Darryl Danchelo Osenga naar voren die haaks staan op waarden waar de gemeente Haarlem voor staat. De discussie rond zijn persoon en zijn standpunten maken volgens het college een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk.”

Daarnaast schrijft de gemeente: „Darryl Danchelo Osenga had zich in willen zetten voor de stad. Het college betreurt hoe dit proces is verlopen. Achteraf gezien constateert het college dat diepgaander onderzoek op zijn plaats was geweest waarmee deze gang van zaken had kunnen worden voorkomen. Het college heeft de benoeming inmiddels ingetrokken. In een gesprek met Darryl Danchelo Osenga heeft de burgemeester dit besluit toegelicht. Darryl Danchelo Osenga was geraakt maar toonde begrip voor het besluit van het college.”

Liet zich ’zeer kwetsend en antisemitisch uit’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) stelde eerder deze week dat de rapper zich in een gedicht uit 2012 zeer kwetsend en antisemitisch heeft uitgelaten en dat het hoopte dat de rapper onvoorwaardelijk afstand neemt van zijn woorden.

Osenga heeft in 2015 een opruiende rol gehad bij rellen in de Haagse Schilderswijk. De man is daarvoor ook veroordeeld.

Daarnaast, zo weet NH Nieuws, suggereerde hij dat de aanslag op de WTC-torens in Amerika niet had plaatsgevonden. Hij verstuurde ook kwetsende berichten op Twitter over joden en zei op het medium bijvoorbeeld ’kogel door je kankerkop’ tegen een politicus.

Zie hieronder de Facebookpost van Darryl Osenga: