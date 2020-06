Markt Peking blijkt nieuwe verspreidingshaard: was zalm de boosdoener?

In Peking dragen steeds meer inwoners zoveel mogelijk beschermende kleding, in de hoop gevrijwaard te blijven van het coronavirus. Ⓒ AFP

Peking - Peking is in de ban van een nieuw coronacluster en de autoriteiten treden hard op om deze uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Net zoals destijds in Wuhan blijkt een Chinese groothandelsmarkt een verspreidingshaard voor het coronavirus.