Vijf minderjarigen aangehouden voor berovingen in Zwolle

Binnenland

Nektasje ontmaskert jongelui in Franse auto’s in Goes

De Zeeuwse politie heeft vrijdag 71.000 euro’s afgepakt van drie jongemannen. De daders waren met twee Franse auto’s in Goes en werden staande gehouden tijdens een verkeerscontrole. Een van de auto’s was niet ten naam gesteld. Daarop besloten agenten eens verder te snuffelen.