Kletsnat 2021: ’Op sommige plaatsen in ons land viel al regen voor een heel jaar’

Met name Maastricht springt eruit: daar hoeft nog maar 25 millimeter regen te vallen om de gehele normale jaarsom te overstijgen. Tot nu toe viel er in de Limburgse hoofdstad al 723 millimeter. Ook andere plaatsen zijn opvallend nat. Zo tikte Eernewoude al 809 millimeter aan, kletterde in Bergum 772 millimeter op de grond en viel ook in de Limburgse heuvels een opvallende hoeveelheid water.

Volgens Weeronline zijn vooral de maanden januari, mei en juni de boosdoeners. Op grote schaal viel toen veel regen. In juli en augustus kwam het vooral her en der met bakken naar beneden. Zware buien zorgden ervoor dat het op de ene plek goot, terwijl het iets verderop droog was. In Limburg zorgden dagenlange buien voor grootschalige wateroverlast.

Natuur

Voor de natuur was de regen goed nieuws. De afgelopen jaren waren extreem droog en dus was er een neerslagtekort. Dit jaar viel dat mee, al verloopt september tot nu toe wel relatief droog. Toch is met name in gebieden als Friesland, de Veluwe, delen van Noord-Holland en Limburg juist sprake van een neerslagoverschot.

De zware buien passen bij een veranderend klimaat. Doordat de gemiddelde temperatuur stijgt, kan de lucht meer vocht bevatten en plenst het vaak dus ook harder. De meteorologen van Weeronline meldden ook dat deze eeuw hitterecords steeds vaker voorkomen. Inmiddels noteren we voor elk kouderecord liefst negen warmterecords.

Ook dit jaar werden al zes hitterecords neergezet in De Bilt en nog geen kouderecords. Toch is 2021 over de hele linie wel op weg om te koud te verlopen. Het is gemiddeld een halve graad te koud, vooral dankzij een steenkoude aprilmaand.