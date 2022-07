Gast vindt pootafdrukken van dino's in Chinees restaurant

Dinosaurusliefhebber Ou Hongtao merkte opvallende hoogteverschillen op in de grond in de tuin van het restaurant in de stad Leshan, meldde staatspersbureau Xinhua. Later bevestigde een team van professionele paleontologen de ontdekking.

Het gaat volgens de experts om afdrukken van twee sauropoden, plantenetende dino's die ongeveer 8 meter lang waren en een lange nek hadden. Volgens Lida Xing, die het onderzoeksteam leidde, is het de eerste keer dat pootafdrukken van dinosauriërs zijn ontdekt in Leshan. Voordat het restaurant werd geopend, was er een kippenboerderij op het terrein. De sporen waren toen verborgen onder een laag zand en modder.

Ⓒ Lida Xing