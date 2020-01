Oman in diepe rouw om overleden Sultan Qaboos

Mensen komen samen bij de Sultan Qaboos-moskee voor het begrafenisgebed voor Sultan Qaboos bin Said. Sultan Qaboos is gestorven op 79-jarige leeftijd, waardoor Oman nu op zoek moet naar een nieuwe leider. Ⓒ AFP

MUSCAT - De langstzittende monarch van het Midden-Oosten is overleden. Sultan Qaboos bin Said al-Said, decennialang de bedeesde leider van Oman, werd 79 jaar. De dokteren in het Belgische ziekenhuis waar hij vorige maand voor kanker werd behandeld, hadden hem al opgegeven. Hij keerde terug naar Oman om in zijn geliefde thuisland te sterven.