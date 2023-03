Premium Het beste van De Telegraaf

Kachelboer (80) verborg topschilderijen 22 jaar op zolder: ‘Zo mooi en kostbaar, we konden ze niet verbranden’

Door Roel Wiche Kopieer naar clipboard

De flamboyante kunsthandelaar Robert Noortman in 1990 op ‘zijn’ Tefaf. Ⓒ Frits Widdershoven

De kunstwereld stond perplex toen bleek dat Tefaf-oprichter Robert Noortman in 1987 de roof van negen topschilderijen in scène had gezet. Eén doek verdween in de open haard, de andere lagen 22 jaar op de zolder van Jo Meex. Hij werd met twee medeverdachten opgepakt. Na ruim drie decennia zijn alle verdachten vrijgesproken en krijgen ze een schadevergoeding.