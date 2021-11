Moeder van verongelukte Doris (7) deelt fietshelmen uit bij Leidse Houtschool

Een deel van haar pijn en verlies probeert de moeder van Doris om te zetten in een missie om het verkeer en het fietsen voor kinderen veiliger te maken. Daarmee begon ze donderdag dicht bij huis, in Leiden, de stad waar de Iraanse en haar man Rahim sinds 2019 met hun gezin wonen.

Twee dagen voordat Doris 8 jaar zou zijn geworden, deelde Selda fietshelmen uit aan alle kinderen van de Leidse Houtschool, de voormalige basisschool van Doris. Met dank aan een Leids bedrijf in fietsaccessoires. Naar aanleiding van het interview dat Selda in september aan deze krant gaf, besloot de eigenaar om de actie te sponsoren.

Het was een logistieke uitdaging om 221 schoolkinderen een passende helm te laten uitkiezen – en ook nog in een kleur die ze mooi vinden. Daarom leverde het bedrijf 350 helmen af, waaruit de kinderen een keuze konden maken.

Veiliger

Selda Abyar over haar actie: „Ook al zou een fietshelm Doris in deze situatie niet hebben geholpen, ik ben ervan overtuigd dat het fietsen met een helm veiliger is. Uiteindelijk is het natuurlijk de beslissing van de ouders. Maar ik zou het mooi vinden als meer kinderen met een helm gaan fietsen. Aan ouders die liever niet willen dat hun kind een fietshelm gebruikt, zou ik willen vragen of zij de helm toch willen accepteren om deze aan een ander kind te geven.”

Ze bedankt schoolhoofd Tom Navis voor zijn medewerking. „Heel simpel”, zegt hij. „Jij zorgt voor de helmen, wij voor de kinderen.” Kinderen die vanwege de wet op de privacy niet op de foto mogen.

Met het uitdelen van helmen is de missie van Doris’ moeder niet gestopt. Ze overweegt om in Leiden een afdeling van ’Fietshelden’ op te zetten, voor een bewustwordingscampagne over fietsen voor basisschoolleerlingen (zie fietshelden.org.). Een aantal gemeenten in Nederland is daar al mee bezig. Abyar: „Lezers die willen meewerken, vraag ik om via deze krant in contact met me te komen.”