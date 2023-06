Tekort aan tandartsen te lijf met kortere opleiding, ook plek voor meer nieuwe huisartsen

De opleidingsplekken moeten bovendien beter worden verdeeld over het land, zodat huisartsen, tandartsen en psychologen straks beter zijn verdeeld over de verschillende regio’s. Zo kampen bijvoorbeeld Flevoland en Zeeland met veel grotere tekorten aan tandartsen dan andere provincies.

Het opleiden van extra medisch specialisten kost flink geld, en dat ’budget is niet beschikbaar’, schrijven de ministers. In het geval van extra huisartsen en psychologen worden daarom zonder meer geld uit te trekken extra mensen opgeleid door op andere specialismen minder op te leiden. Er komen bijvoorbeeld minder nieuwe artsen voor verstandelijk gehandicapten.

Het aantal huisartsen dat per jaar wordt opgeleid gaat de komende jaren in stapjes omhoog van 870 nu naar 1035 in 2026. Het kabinet was geadviseerd om het aantal opleidingsplaatsen nog een stuk verder op te hogen (naar 1190 per jaar), maar daarvoor zijn behalve opleiders ook niet genoeg kandidaten beschikbaar.

Kortere opleiding tandartsen

Bij tandartsen grijpt het kabinet naar andere manieren om zonder extra geld meer tandheelkundigen op te leiden. Daarvoor is het de bedoeling dat de tandartsenopleiding wordt verkort van zes naar vijf jaar. „Dat is mogelijk binnen de geldende opleidingseisen van de Europese Unie”, schrijven de ministers aan de Kamer.

Het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen gaat de komende jaren verhoudingsgewijs harder omhoog dan die voor huisartsen, van 259 tot tenminste 345 per jaar. Daarnaast wil het kabinet het aantal opleidingsplaatsen bij tandheelkunde verhogen door het geld in te zetten dat vrijkomt door minder studenten toe te laten bij de studie geneeskunde.

De extra tandartsen zijn de komende jaren hard nodig. Over tien jaar zijn meer dan vier op de tien tandartsen met pensioen. Jaarlijks komen er in Nederland 200 tandartsen uit het buitenland bij, daarvan blijft ongeveer zestig procent in Nederland. Ondanks die instroom blijft het nodig veel meer tandartsen op te leiden, schrijven de ministers.