’Coach’ kan trauma verergeren

’Nachten heb ik wakker gelegen omdat ik bang was haar te verliezen’

Al drie jaar worstelt Nona (19) met een depressie en een angst- en eetstoornis. Het duurde even voordat moeder Marijke de Roo (57) dat in de gaten had. „Ik vond het zo erg dat ik niet had gezien dat er iets goed mis was met mijn dochter.”