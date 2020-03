Zware politiebeveiliging voor transport ’coronamedicijn’

Medicijnen worden zwaarbeveiligd weggereden in een witte vrachtwagen. Ⓒ De Telegraaf

ZEEWOLDE - Het bedrijventerrein Vestingveld in Zeewolde is op dit moment het best beveiligde deel van heel Nederland. Op iedere straathoek staan dagelijks agenten op de uitkijk, zowel in auto’s als ernaast. Allemaal met een oortje in, met een zonnebril op en veelal donkerkleurige jassen om zo min mogelijk op te vallen.