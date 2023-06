Inwoner Hardenberg laat doodzieke mopshond wegkwijnen: immens lange nagels en verrot gebit

Dat meldt de LID vrijdag. „De eigenaar weigerde met de afgepeigerde viervoeter naar de dierenarts te gaan en was van plan het dier aan zijn lot over te laten”, aldus de inspectiedienst.

Het hondje is in overleg met het OM in beslag genomen en naar de dierenarts gebracht. Helaas kwam deze tot de conclusie dat inslapen de enige optie was.

De man krijgt een proces-verbaal, waarna de officier van justitie zich over de zaak buigt.

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming