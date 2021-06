Israël zet deur op kier voor gevaccineerde toerist: ’Voelt als een bevrijding’

Premium Op weg

Geen vaarbewijs, maar wel op vaarvakantie met eigen huurjacht (en je voelen als een multimiljonair): het kan!

Vakantie op het water is populairder dan ooit, maar wat is er mogelijk voor de onervaren schipper zonder vaarbewijs? Best veel, zo blijkt. We huurden een 10-persoons jacht en lieten ons aangenaam verrassen door het fenomeen vaarvakantie.