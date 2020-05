LIVE | België opent grens voor familiebezoeken: ’Steun voor het hart!’

Bekijk onderaan de headlines van het laatste coronanieuws.

Nederlanders met familie in België kunnen die vanaf zaterdag weer bezoeken, en Belgen kunnen ook naar buurlanden reizen om hun familie daar te zien. Dat heeft de Belgische regering besloten.

In maart sloot België de grenzen voor ’niet-essentiële reizen’, waar familiebezoeken onder vielen. „Landgenoten met familie in een van onze buurlanden zullen vanaf morgen die mensen dus opnieuw kunnen bezoeken. De Belgische politiediensten worden op de hoogte gebracht van dit nieuwe feit”, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Justitie in Nederland bevestigt dat Nederlanders ook weer naar België kunnen reizen.

Minister Ferd Grapperhaus is blij met het nieuws. „Mooi dat de Nederlands-Belgische grens weer opengaat voor familiebezoek. Dat is een steun voor het hart!”

Duitse burgemeesters: ga niet naar Limburg

Namens alle vijftien burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg heeft voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord vrijdag een open brief geschreven waarin Duitsers wordt gevraagd met Pinksteren niet naar Limburg te komen.

Scholten, tevens burgemeester van Venlo, dankt de Duitsers dat ze gehoor hebben gegeven aan een eerdere oproep om met Hemelvaart niet in Limburg te komen winkelen. Scholten toont zich „blij en dankbaar dat u niet met velen bent gekomen.” Hij wijst op het gevaar van verspreiding van het coronavirus als te veel mensen dicht bij elkaar komen.

„We hopen dat u dit nog even kunt volhouden”, schrijft hij. „Want ook het komende pinksterweekend zal de verleiding groot zijn Noord- en Midden-Limburg te bezoeken - iets waarover we ons onder normale omstandigheden zouden verheugen. We vragen u echter als buur naar buur, om niet te komen als het niet echt nodig is.”

Bekijk ook: Op corona getest bloed is het nieuwe goud

Drukte tegengaan

De veiligheidsregio maakte vrijdagavond bekend welke maatregelen met Pinksteren genomen worden om de dan gebruikelijke Duitse drukte in Venlo en Roermond in te tomen. Met Hemelvaart ontstonden er met name bij de Designer Outlet in Roermond rijen wachtende Duitse koopjesjagers, zowel voor de ingang van het merkendorp als voor de winkels zelf. De extra maatregelen die in Venlo en Roermond met Hemelvaart golden, blijven ook met Pinksteren van kracht, aldus de veiligheidsregio.

Zo kunnen in Venlo parkeergarages en straten worden afgesloten bij te grote drukte. Bij het Outlet in Roermond mogen niet meer dan 3000 mensen naar binnen. Bij grotere drukte moeten mensen voor de ingangen wachten tot andere bezoekers weggaan. Ook in de winkels van het merkendorp moet de anderhalve meter gegarandeerd zijn. Met Hemelvaart leidde dat ertoe dat mensen soms meer dan een uur in rijen voor winkels in het winkelcentrum stonden.

Illustratie van het aantal Nederlandse coronadoden en -besmettingen. Ⓒ De Telegraaf

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Voetbalstadions Polen beperkt open voor publiek

Onderzoek KNVB: Weinig coronagevaar bij voetbal

Petra Kvitova wint Tsjechisch ’coronaproof’ toernooi

KNVB en NOC*NSF steken koppen bij elkaar voor sneller toegang publiek

Jan Lammers: ’Grand Prix zonder publiek was geen optie’

Entertainment:

Van hekserij tot bingo: de onverwachte hobby’s van de sterren

VPRO laat zien hoe Zweden coronacrisis aanpakt

Robbie Williams: door coronacrisis raakte ik in paniek

Luister de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf hier, hieronder, via www.DFT.nl, of abonneer je via je eigen podcastkanaal.