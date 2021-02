Monteur geëlektrokuteerd in flatgebouw Vlaardingen

RTV Rijnmond meldde dat de man een schok kreeg, maar dat kan de veiligheidsregio nog niet bevestigen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand in het drie verdiepingen tellende gebouw precies ontstond, is niet duidelijk. De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen basisschool.

Monteurs van Stedin zijn ter plaatse om de spanning van de ruimte af te halen, aldus de veiligheidsregio. Daarna kan het vuur worden uitgemaakt. Ook wordt gecheckt of er risico's zijn voor de gasleidingen die bij de ruimte lopen. De rook die vrijkomt bij de brand was reden over te gaan tot ontruiming, vertelt een woordvoerder.