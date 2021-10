Premium Het beste van De Telegraaf

Brandbrief van de Mobiliteitsalliantie Permanent verkeersinfarct dreigt: ’Miljarden extra nodig’

Door Gijsbert Termaat

Met een groeiende bevolking dreigt een permanent verkeersinfarct, waarschuwt de Mobiliteitsalliantie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na anderhalf jaar doorrijden op de Nederlandse wegen, is het sinds de laatste versoepelingen in de coronapandemie weer bal. Het ene na het andere filerecord wordt verbroken en het einde van de opstoppingen is nog lang niet in zicht met de verwachte bevolkingsgroei en huizenbouw. Een permanent verkeersinfarct dreigt.