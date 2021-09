Ruim 15 jaar cel voor ’Balie-Syriër’ voor terreurdeelname

Er was een celstraf van 23 jaar tegen de 35-jarige A. geëist. De rechtbank Rotterdam acht ook bewezen dat de broer van Aziz, Fatah, onder meer leiding heeft gegeven aan een terroristische organisatie. Hij moet elf jaar en negen maanden de cel in. Dat is hoger dan de tien jaar die geëist was.

Aziz werd door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkend tijdens de vertoning van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS).Ruim 15 jaar cel voor ’Balie-Syriër’ Aziz A. voor leiding geven terreurorganisatie