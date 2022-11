Premium Het beste van De Telegraaf

In het spoor van opa Wim Willem Boshuis ontdekte wie zijn verongelukte vader was en ziet nu in zijn zoon een talentvolle karter

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Drie generaties op de kartbaan: Willem (rechts) en zijn moeder Arina volgen de nog prille carrière van de 16-jarige Cas op de voet. Ⓒ Foto Autosport.nl

Zeist - Willem Boshuis (51) had geen idee dat zijn vader Wim eind jaren zestig, begin jaren zeventig een van Nederlands meest succesvolle autocoureurs was. Na diens dodelijke ongeluk op Spa-Francorchamps had niemand het meer over dat sportieve verleden. Dankzij een onlangs verschenen biografie ontdekte Willem pas echt wie zijn vader was.