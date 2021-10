VS na Trump-tijdperk terug in VN-Mensenrechtenraad

De driejarige termijn van Washington in de raad van 47 landen begint op 1 januari. China en Rusland zitten er al in. President Joe Biden zei bij zijn aantreden dat mensenrechten een centrale rol spelen in zijn buitenlands beleid. Zijn regering krijgt nu de kans dat in VN-verband waar te maken.

Voormalig president Donald Trump kondigde in juni 2018 de terugtrekking van de VS aan uit de in Genève vergaderende Mensenrechtenraad vanwege vermeende vooringenomenheid tegen Israël en gebrek aan hervormingen. Na zijn vertrek waren de VS al teruggekeerd als waarnemer.

Leden van de Mensenrechtenraad mogen niet meer dan twee opeenvolgende termijnen van drie jaar zitting hebben. Kandidaten worden via een geheime stemming in geografische groepen gekozen om een gelijkmatige vertegenwoordiging te garanderen. Nederland is lid tot 2022. Andere landen die donderdag tot lid werden gekozen zijn Kazachstan, Gambia. Benin, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Maleisië, Paraguay, Honduras, Luxemburg, Finland, Montenegro, Litouwen. Herverkozen werden Kameroen, Eritrea, Somalië, India en Argentinië.