’Vermoedelijk tweede slachtoffer schietpartij Schiedam’

Schiedam - De man die gisteravond in een huis in Schiedam werd doodgeschoten, hoorde daar vermoedelijk niet thuis. Volgens een bron in de buurt gaat het niet om de officiële bewoner. De politie kan dat niet bevestigen. Wel zegt een woordvoerster dat er waarschijnlijk nog een tweede slachtoffer is geweest, die met hulp van een ander de woning moet hebben verlaten. „Dat moet iemand gezien hebben.”