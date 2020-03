Politie verkleurt compleet meer om selfiemakers te weren

Het werd al gauw duidelijk dat een flink aantal mensen de regels niet in acht namen en tóch de deur uit gingen om het meer te bezoeken. Daarom hebben dienders van Derbyshire Police nu zwarte verf in het meer gegooid.

In een statement op Facebook schrijft de politie: „Er is geen twijfel over mogelijk dat deze fotogenieke plek in combinatie met het prachtige weer een reden is om de plek te bezoeken. Desalniettemin is het gevaarlijk om in zulke grote getale samen te komen. Het is in strijd met de instructies van de overheid. Agenten zijn daarom langsgeweest en hebben waterverf in het meer gegaan om de plek minder aantrekkelijk te maken.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het meer werd verkleurd om bezoekers te weren. Ook in 2013 werd dat gedaan. Destijds was dat om bezoekers ervan te weerhouden te zwemmen in het water, dat een verhoogte ph-waarde heeft.