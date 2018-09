Bankjes Haagse haltes vervangen

Bushalte in Den Haag Ⓒ ANP

DEN HAAG - Alle 1100 bankjes in bus- en tramhaltes in Den Haag, Delft, Midden-Delfland en het Westland worden vervangen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft dat besloten na drie ongelukken waarbij kinderen met hun vingers vast kwamen te zitten in de gaatjes in de metalen bankjes.