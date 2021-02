Jihadbruid Yousra (31) voor rechter om extreme Telegramgroep

Volg de zaak vanaf 09.30 uur via de berichten van terreurverslaggever Silvan Schoonhoven onderaan dit artikel.

Yousra L. stond in 2019 voor de rechter omdat ze in het IS-kalifaat is geweest met haar Britse man. Ze maakte daar ook gebruik van Facebook om andere vrouwen naar het strijdgebied te lokken met mooie verhalen. Tegen de rechter zweeg ze in alle talen over haar reis naar Syrië. Nu verdenkt justitie haar van het runnen van het platform Greenb1rds.

Dat stond vol jihadistische haatteksten. Er was bijvoorbeeld een handleiding te vinden voor het doorsnijden van de hals. Op een filmpje was te zien hoe vier gevangenen in oranje overall levend werden verbrand. Ook werd er een oproep verspreid om een aanslag te plegen op een kerk in Hilversum. In de appgroep worden berichten van het persbureau van IS gedeeld en filmpjes, onder meer van een zelfmoordaanslag en instructies voor het maken van een bomgordel.

Bekijk ook: Onderzoek naar Nederlandse steun aan Syrische rebellen

Gevangen IS-vrouwen

De Hilversumse jihadwatcher ’Azazel’ had het chatkanaal al langer in beeld. Uit zijn onderzoek bleek dat er online geld werd ingezameld voor gevangen IS-vrouwen.

GreenB1rds richtte de dreigingen met aanslagen specifiek op Nederland. Dat leverde bijvoorbeeld de tekst op: ’Varkens van Nederland, jullie moeten binnenkort betalen. Onze slapende cellen komen nu in beweging. Binnenkort geven we jullie de groeten. Jullie dachten veilig te zijn? Denk daaraan als we zeggen: we zullen wraak nemen. Laten we dit bloedige spelletje spelen, oh varkens. We zullen wraak nemen voor onze zusters en broeders en voor onze geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem.’