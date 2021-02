Jihadbruid Yousra (31) wilde advocaat vermoorden

Dat Syriëganger Yousra L. de advocaat wilde doden omdat hij haar kinderen zou hebben misbruikt, bleek donderdag tijdens een bizarre rechtszitting in Rotterdam. Justitie verdenkt haar van een lijst terroristische misdrijven, zoals het oproepen tot een aanslag.

Greenb1rds

De opsporingsdiensten kwamen IS-kanaal Greenb1rds op het spoor mede door het onderzoek van jihadblogger Azazel. Het platform stond vol oproepen tot aanslagen, executievideo’s en andere IS-propaganda. Het bleek te worden gerund door Yousra L. uit Uithoorn, een moeder van drie kinderen. Ze werd aangehouden in 2019, net als haar geliefde uit Maastricht. In Engeland werd een andere vrouw aangehouden die actief was op Greenb1rds. Zij kreeg vorig jaar levenslang vanwege een aanslagplan op St. Pauls Cathedral in Londen.

Yousra L., die donderdag voor de rechter staat, heeft een opmerkelijke levensloop. Haar vader had een goede baan bij IBM, ze haalde het vmbo niet maar presenteerde zich op haar cv als afgestudeerd aan een Amerikaanse universiteit. Zonder diploma belandde ze op een advocatenkantoor in Londen en op het World Trade Center in Amsterdam bij De Brauw Blackstone Westbroek. ,,Het was money, money. Ik zat midden in Londen. Ik dacht: het gaat te goed, het kan nooit goed gaan. Ik kreeg een openbaring, toen wendde ik me tot God.’’ Ze begon een sluier te dragen.

Misbruik

Met haar radicale man zou ze daarna in Syrië zijn beland. Haar echtgenoot sneuvelde en Yousra keerde terug. Daar ontstond een probleem met haar kinderen. Ze beschuldigt een Amsterdamse advocaat van misbruik. Omdat de overheid geen stappen tegen hem ondernam, besloot ze hem te vermoorden.

,,Ik bedacht hoe ik hem dood kon maken. Ik wilde hem en zijn moeder van een flat af duwen. Gif is heel makkelijk. Ik ben op internet gaan zoeken naar mogelijkheden om hem te vermoorden. Een wapen, een bom, een bomgordel. Maar een AK is niet zo makkelijk te vinden hoor. Ricine is niet zomaar te vinden.’’

Levend verbrand

Op zoek naar moordmethoden kwam ze op berichtendienst Telegram terecht. Daar stuitte ze op de jihadistische groep Greenb1rds. Dat stond vol jihadistische haatteksten. Er was bijvoorbeeld een handleiding te vinden voor het doorsnijden van de hals. Op een filmpje was te zien hoe vier gevangenen in oranje overal levend werden verbrand. Ook werd er een oproep verspreid om een aanslag te plegen op een kerk in Hilversum. In de appgroep worden berichten van het persbureau van IS gedeeld en filmpjes, onder meer van een zelfmoordaanslag en instructies voor het maken van een bomgordel. ,,Wat je op Greenb1rds allemaal zag’’, zegt Yousra. ,,Bommen maken, dat soort dingen.’’

De rechter probeert uit te zoeken hoe radicaal Yousra is. Ze denkt ‘dat de ideologie van IS nog voortleeft’, vindt dat op afvalligheid de doodstraf staat, vindt Islamitische Staat ‘gedurfd’ en dat tachtig landen IS hebben aangevallen, noemt ze ‘belachelijk’. ,,Dat is nog nooit in de geschiedenis gebeurd, dat zoveel landen vechten tegen een kleine groep jongens, moslims die gewoon de islam wilden beleven.’’