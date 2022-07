Doden in Congo bij aanhoudende protesten tegen VN-missie

Maandag bestormden relschoppers het VN-hoofdkantoor in de Democratische Republiek Congo. Ze drongen het gebouw in het oostelijk gelegen Goma binnen, vernielden de ramen en plunderden het gebouw. Ze werden door de beveiligers teruggedrongen met traangas en vuurwapens.

Het bleef dinsdag onrustig in Goma toen een man dicht bij het hoofdkantoor werd doodgeschoten. Volgens de regering waren er waarschuwingsschoten gelost. De verslaggever van Reuters zag dat vredeshandhavers van de VN het vuur openden op een menigte die zich grotendeels vreedzaam gedroeg. De politiemensen die aanwezig waren schoten op dat moment niet.

De VN-missie Monusco in Congo is een van de grootste vredesmissies in de wereld en duurt inmiddels twintig jaar. Meer dan 120 gewapende groepen zijn daar actief die willen profiteren van de grondstoffen in het land, zoals koper, goud en diamanten. Bloedbaden onder de bevolking komen in de regio regelmatig voor.

In Oost-Congo bestaat veel kritiek op de missie vanwege het onvermogen om het geweld in de regio te stoppen en leden van de partij van president Felix Tshisekedi en maatschappelijke organisaties hadden opgeroepen tot demonstraties bij het VN-gebouw. De voorzitter van de senaat heeft de VN-missie Monusco midden juli gevraagd om Congo te verlaten.

De Democratische Republiek Congo heeft al sinds de onafhankelijkheid van België in 1960 te maken politieke instabiliteit en intern geweld. Met name het oosten van het land is een strijdgebied, waar ook buurlanden zich regelmatig mee bemoeien. Tijdens de Tweede Congo-oorlog vielen door strijd, honger en ziekte 5,4 miljoen doden. Nog altijd is het zeer onrustig in de voormalig Belgische kolonie.