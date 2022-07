Oorlog in Oekraïne Dag 137 van de invasie LIVE | Nieuwe raketaanval op Oekraïens appartementsgebouw: doden en nog mensen onder het puin

Chasiv werd eerder al het doelwit van een raketaanval Ⓒ AFP

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu zo’n vierenhalve maand. Oekraïne wordt door de VN verweten ook schuldig te zijn aan de Russische aanval op een verzorgingshuis met dodelijke slachtoffers. Zelenski roept zondagochtend op tot ’moderne, zeer nauwkeurige en krachtige wapens’ om de hevige gevechten in de Donbas te kunnen winnen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.