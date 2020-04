Antwerpse haven zet e-armband in voor 1,5 meter-economie

Het havenbedrijf werkt al met een digitale veiligheidsarmband van een Belgisch technologiebedrijf die arbeiders waarschuwt voor gevaarlijke situaties. Dat apparaat wordt sinds vorig jaar getest en nu uitgebreid met nieuwe functies om de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om 1,5 meter afstand te bewaren te kunnen naleven.

Daarnaast slaat de armband op bij wie de drager in de buurt is geweest. Als iemand besmet blijkt kan een preventieadviseur of vertrouwenspersoon nagaan met welke collega’s hij of zij in contact geweest is. Die worden dan op de hoogte gesteld.

„Het is van essentieel belang dat de haven blijft draaien en dat onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken”, aldus topman Jacques Vandermeiren van Port of Antwerp. „Daarom zien we veel waarde in deze oplossing en zal binnenkort een team van operationele medewerkers met de armband aan de slag gaan.”