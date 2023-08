Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) weg na verkiezingen

Bergkamp laat weten niet meer op de kandidatenlijst van haar partij D66 te willen. Daardoor kan ze ook de voorzitterszetel niet langer bezetten. Ze heeft dat besluit naar eigen zeggen al op 26 juli bij D66 bekend gemaakt. Bij de laatste verkiezingen in 2021 stond Bergkamp op plek drie van de lijst en behaalde bijna 30.000 voorkeursstemmen.

Bergkamp zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en werd in 2021 voorzitter. Ze haalde toen meer stemmen dan haar voorganger PvdA’er Khadija Arib en PVV’er Martin Bosma. Die waren ontstemd en zeiden dat de voorzittersverkiezing achter de schermen was beklonken door VVD en D66.

VIDEO: 'Dit is opvallend aan afscheidsbrief Vera Bergkamp'

Bergkamp stond als Kamerlid goed bekend, maar kreeg als voorzitter veel kritiek en wist geen gezag op te bouwen. Zo werd haar verweten niet kordaat genoeg op te treden tijdens debatten. Bergkamps moeite om het debat in goede banen te leiden werd ook steeds zichtbaarder, omdat ook het debat zelf verruwde. Partijen als FvD zochten steeds vaker de grenzen op tijdens felle debatten in de plenaire zaal. Vaak moesten Kamerleden van andere partijen er bij Bergkamp op aandringen in te grijpen. Ze is ook achter de schermen in gesprek gegaan met fractievoorzitters over de omgangsregels in de Tweede Kamer en de grenzen aan het parlementaire debat.

Daarnaast pakte ook een onderzoek naar signalen van sociale onveiligheid onder haar voorganger Arib slecht uit. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer had tot het onderzoek besloten, maar het lekte voortijdig uit. Arib stapte uit woede en frustratie direct uit de Kamer. Een onderzoek naar de zaak-Arib loopt nog steeds.