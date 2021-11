Demissionair minister Dekker wil meer EBI’s en digitale zittingen voor zware criminelen

De VVD-bewindsman wil zware criminelen strakker van de buitenwereld afsnijden, om te voorkomen dat ze doorgaan met criminele praktijken. Digitale zittingen voorkomen vluchtgevaar en contact met andere verdachten, is de redenering. Dekker wil ook dat advocaten niet langer een op een afspreken met gevaarlijke gevangenen. Bovendien komen er wat de minister betreft meer Extra Beveiligde Inrichtingen (EBI’s) voor zware criminelen. Dekker pleit voor vier complexen met het hoogste veiligheidsniveau en drie locaties met intensief toezicht. Aanleiding is dat gevaarlijke gevangenen steeds manieren vinden om toch verder te gaan met foute zaken. Dekker kondigt verder aan dat gevangenispersoneel strenger wordt gecontroleerd.

Duimschroeven aangedraaid

Met vier extra beveiligde inrichtingen (EBI’s) in Lelystad, Schiphol, Vlissingen en Vught, een andere werkwijze en aangescherpte controles wil demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) levensgevaarlijke criminelen naar Italiaans voorbeeld beter van de buitenwereld afsnijden.

De VVD-bewindsman wil er onder meer voor zorgen dat er meer zwaarbeveiligde cellen komen, onder meer in Justitieel Complex Schiphol. Daardoor kunnen de gevaarlijkste gedetineerden er tijdens meerdaagse rechtszittingen overnachten. Als vervanging van de Bunker in Osdorp komt er een hoogbeveiligde rechtbank bij de gevangenis van Lelystad, waar ook cellen voor de zwaarste categorie gedetineerden komen. Bovendien komt er in Vlissingen, zoals eerder al aangekondigd, een nieuw Justitieel Complex met een tweede EBI, een zwaarbeveiligde rechtbank en een plek waar rechters, officieren van justitie en advocaten kunnen werken en overnachten.

Videovoorziening en beveiligde verhoorkamer

In gevangenis Vught komt een videovoorziening en een beveiligde verhoorkamer. Hierdoor zullen de zwaarste criminelen voor hun rechtszaak niet meer in een auto naar een rechtbank zitten, maar achter een camera. Bovendien komen er drie afdelingen met ’intensief toezicht’, een iets lichter regime dan de EBI. Die zijn er nu al in Leeuwarden en Krimpen aan den IJssel, volgend jaar komt er ook een in Alphen aan den Rijn.

Behalve gebouwen zijn er ook strengere regels nodig, concludeert Dekker. Zo mogen er vanuit een EBI geen bedrijven meer worden opgericht en ook grote financiële transacties worden uit den boze. Gevangenismedewerkers krijgen trainingen om weerbaarder te worden en ambtelijk bezoek – bijvoorbeeld van de reclassering – mag alleen nog in koppels naar binnen. Druk uitoefenen op bezoekers wordt dan moeilijker, is de gedachte.

Beroep op de advocatuur

Dekker doet bovendien een beroep op de advocatuur. Zo mogen ook advocaten straks alleen nog maar in duo’s op bezoek komen bij een gevangene in de EBI. Een zeer ingrijpend en omstreden voorstel, omdat er vanuit de sector al vaker is gewaarschuwd dat zo’n maatregel ten koste kan gaan van de vertrouwelijkheid van contact. Bovendien wil de bewindsman contante betalingen aan advocaten schrappen en niet langer toestaan dat ze gedetineerde familieleden juridisch bijstaan.

Vervoer van gevaarlijke gedetineerden is volgens de minister niet langer acceptabel. Hij vreest zelfs dat het een keer vreselijk fout gaat. Daarom moeten digitale zittingen de norm worden voor deze categorie. Zo zou vluchten tijdens vervoer niet meer kunnen, ook contact met andere verdachten tijdens een zitting wordt zo uitgesloten.