Snel en hip, maar vaak met halve waarheden. Ik heb het over beleggingsapps die zichzelf in de kijker spelen met reclame-uitingen als: ’handelen op de beurs’, ’handelen in aandelen’, ’je hoeft geen miljonair te zijn om op de beurs te handelen’ en ’de spanning van de beurs voor iedereen’. Met dit soort verwijzingen naar de beurs speelt men doelbewust in op het vertrouwen van de app-gebruiker.