Veertien burgers willen alsnog vervolging Akwasi

Het OM kwalificeerde de uitspraak als opruiing, maar handelde de zaak af door Akwasi drie weken geleden publiekelijk zijn excuses te laten maken, en seponeerde de zaak. De rapper, die een groot aantal volgens heeft op social media, deed via een open brief afstand van zijn uitspraken. Hij legde onder meer uit: ,,Ik ben tegen elke vorm van geweld en dat geldt ook voor geweld tegen zwarte piet. Ik neem hierbij dan ook afstand van deze, op de Dam uitgesproken gewraakte passage.”

Onveilig gevoel

De groep burgers, die hem alsnog wil laten aanklagen, houdt een knagend en onveilig gevoel aan de uitingen over en twijfelt aan de oprechtheid van Akwasi’s excuses. Advocaat Richard van der Weide, die de groep bijstaat: ,,Cliënten vinden het zeer onbevredigend hoe de zaak is afgehandeld. Meneer Akwasi, die een heel groot bereik heeft, heeft in hun ogen excuses aangeboden voor iets, dat al een eigen leven is gaan leiden. De oproep tot geweld, want zo zien zij dat nog steeds, is reeds uitgegaan. Wat als het straks half november is en zij staan met hun kinderen of kleinkinderen bij een Sinterklaasintocht? Of zij spelen zelf voor Zwarte Piet? Kunnen zij dan geweld verwachten? Zij zijn daar zeer verontrust over.”

Volgens de richtlijnen van het OM staat er voor opruiing door een publiek figuur een taakstraf van 90 uur. Het OM handelde de uitspraken van Akwasi echter af met een excuus van de rapper, omdat het verwachtte op die manier het Sinterklaasfeest zo rustig mogelijk te kunnen laten verlopen. De groep burgers is daar niet zeker van. Advocaat Van der Weide: ,,Mijn cliënten voelen onvrijheid en onveiligheid. Stel, iemand neemt de uitspraken van Akwasi wel serieus en die staat halverwege november klaar om Zwarte Piet iets aan te doen of de mensen die naar Sinterklaas komen? Zij willen in vrijheid het Sinterklaasfeest vieren en deze wijze van opruien is in hun ogen onacceptabel.”