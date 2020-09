In hoger beroep 7 jaar cel voor bijna fatale spanking

De verdachte uit Heerhugowaard ging bijna drie jaar lang regelmatig op bezoek bij de bejaarde man, om hem met wederzijdse instemming met een houten voorwerp te slaan bij wijze van prikkeling. Dat werd de bejaarde op 31 mei 2017 bijna fataal, toen hij veelvuldig op zijn hoofd werd geslagen en meerdere keren in zijn rug werd gestoken.

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij het slachtoffer zou hebben gestoken. Hij gaf aan dat hij de woning had verlaten nadat hij het slachtoffer had geslagen. Het hof baseert het bewijs deels op zijn zoekgedrag op zijn computer, die in beslag is genomen. Uit zoekopdrachten bleek dat hij heeft gezocht op de term steekincidenten. Het hof ziet dat gedrag als daderkennis, omdat er nog geen berichten over de steekpartij in de media waren verschenen.

De straf in hoger beroep is gelijk aan de straf die de verdachte ruim twee jaar geleden kreeg opgelegd door de rechtbank in Den Bosch. Het hof bepaalde woensdag eveneens dat hij ruim 7000 euro schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer.