Man (25) opgepakt voor doodsteken hoogzwangere

Het zoontje van de vrouw werd gered - de baby werd kort na het incident ter wereld gebracht door artsen die ter plaatse kwamen - maar overleed even later toch. De zaak maakte veel los in Londen waar het geweld sowieso lijkt te pieken.

Kelly Mary Fauvrelle deelde in februari nog een echofoto van het kind op Facebook. „We kunnen niet wachten om je te zien”, schreef ze bij de echo.

Eerder was videomateriaal vrijgegeven van het dodelijke incident. De gearresteerde verdachte, een 25-jarige man, wordt moord ten laste gelegd.

Bekijk ook: Baby van doodgestoken Londense overleden