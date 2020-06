Burgemeester Eindhoven gaat geen stadion ontruimen: ’Dat wordt burgeroorlog’

„We hebben geen juichpolitie. Dat is buitengewoon moeilijk. We gaan geen wedstrijd stoppen als de emoties hoog oplopen bij 15.000 tot 20.000 mensen in een afgesloten ruimte.” Halverwege juli hoopt hij meer duidelijkheid te hebben hoe voetbalwedstrijden bij PSV met publiek gaan verlopen. Daarover praat hij nog met PSV. „Ik vind het een doodeng dilemma”, zei hij. „Je zit in een gesloten ruimte.”

Woensdag opperde Jorritsma dat bij de huidige coronamaatregelen naar schatting 6000 mensen in het stadion kunnen. Dat aantal stelde hij donderdag naar boven toe bij. Hij wees erop dat jongeren onder de 18 dichter bij elkaar mogen zitten. In Eindhoven gaat het daarbij om 4000 seizoenskaarten. Dat zou kunnen betekenen dat er meer mensen in het stadion mogen, omdat niet voor iedereen de anderhalve meter maatregel hoeft te worden gehanteerd, aldus Jorritsma. „Daarmee gaan we experimenteren”, zei Jorritsma. Hoe en wanneer kon hij nog niet zeggen.

„Als een mogelijke uitbraak van het virus te herleiden is tot het Philips Stadion krijg ik het verwijt van een tweede uitbraak. Een duivels dilemma!” Hij zei niet altijd te weten hoe hij de nieuwe coronaregels moet uitleggen. „We varen in de mist”, zei hij. „Wat vandaag normaal gevonden wordt, is morgen weer anders.”

„Het beleid wordt in Den Haag bepaald, wij voeren uit”, zei Jorritsma in zijn functie van voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. „Als ik daarmee problemen heb, moet ik een andere baan kiezen.”