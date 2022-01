Hoogbegaafde Talitha (9) liep vast op de basisschool, maar bloeit op het gymnasium weer op

Premium Binnenland

Mondkapje terug op scholen: ’Iedereen probeert er het beste van te maken’

Met een flink aantal nieuwe coronaregels gingen de basis- en middelbare scholen maandagochtend weer van start. Op sommige scholen werden de protocollen direct opgevolgd, maar op andere plekken gaan de regels pas op een later moment in. Ook is het nog even wachten op de zelftesten voor kinderen.