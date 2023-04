Premium Het beste van De Telegraaf

Dood Amanda (34) nog steeds omgeven door raadsels: ’Verdachte zat halfnaakt in zijn auto’

Door Juul Schepens Kopieer naar clipboard

Onderzoek in Blaricum. Ⓒ Caspar Huurdeman Fotografie

Blaricum - De politie heeft het onderzoek bij de woning in Blaricum, waar de 34-jarige Amanda levenloos werd gevonden, afgerond. Ook is ze woensdag begraven. Er zijn duidelijk stappen in het onderzoek gezet, maar nog steeds wil de politie niet officieel bevestigen of Amanda is omgekomen door een misdrijf. Ondertussen gaan nieuwe details rond in de buurt. Een reconstructie.