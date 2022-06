Eerste opgehaalde IS-vrouw Ilham B. krijgt 3,5 jaar cel, na eis van 8 jaar

Dat de straf fors lager uitvalt voor de eerste IS-vrouw die door Nederland is teruggehaald uit een Koerdisch kamp, is een forse tegenvaller voor justitie. Het OM baseerde zich grotendeels op verklaringen van haar echtgenoot Bilal, die in Irak ter dood is veroordeeld. Deze Belgische IS-strijder had zijn ondervragers van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de FBI verteld dat Ilham wapentraining gaf bij het gevechtsbataljon Khatiba Nusaybah. Bilal zou zijn gefolterd, daarom zaaide Ilhams advocate twijfel aan zijn verklaringen.

Koerdisch gevangenkamp

Ilham B. vertrok in 2013 naar Syrië. Zij en haar man sloten zich aan bij het Nusra-front en Islamitische Staat. Ze verklaarde later dat ze genoot van het leven in het kalifaat ondanks de bombardementen. Ze bezat vuurwapens en verspreidde via sociale media propaganda over hoe geweldig het leven was in de islamitische heilstaat. In augustus 2017, nadat het kalifaat was ingestort, werd het stel opgepakt bij Raqqa. Hij verdween in een Iraakse gevangenis waar hij nog steeds op zijn doodstraf wacht. Zij moest naar een Koerdisch gevangenenkamp.

Nederland haalde haar terug omdat ze anders niet meer in Nederland kon worden vervolgd. Ze had het recht om bij haar eigen proces aanwezig te zijn en die zaak kon niet eindeloos worden uitgesteld. Volgens haar advocate voelde ze zich ‘alsof ze Idols had gewonnen’ toen ze eindelijk hoorde dat een Nederlandse delegatie haar zo ophalen uit het kamp.

Ilham verklaarde bij de rechtbank gezegd dat ze volstrekt onvoorbereid naar het kalifdaat was vertrokken met nauwelijks meer dan een krultang in haar koffer. Ze zou niets hebben geweten van wat er zich afspeelde bij IS, maar justitie – en de rechtbank – geloven dat niet.

Als de vrouw weer vrijkomt, moet ze zich van de rechtbank aan bijzondere voorwaarden houden, zoals contactverboden en het verbod om zich op internationale luchthavens te begeven.

Een twaalftal Nederlandse jihadvrouwen is inmiddels voor de rechter verschenen. De straffen liggen tussen de drie en vijf jaar celstraf. Moeilijkheid voor justitie is om door de verklaringen van de vrouwen heen te prikken. Die betogen zonder uitzondering dat ze alleen het huishouden deden en op de kinderen pasten terwijl ze in het strijdgebied waren.