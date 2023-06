Chaos in Helmond: zes mensen naar ziekenhuis door vermoedelijke straatrace

Het ongeluk gebeurde rond 21.25 uur. Ter plaatse troffen agenten een flinke ravage aan, aldus de politie. „Op straat lagen meerdere gewonden.” In de auto zaten, voor zover nu bekend, vier mannen en jongens van tussen de 16 en 33 jaar uit Helmond. Volgens een politiewoordvoerder raakten zij flink gewond. Hoe het nu met hen is, weet de zegsman niet. De auto raakte bij de botsing zwaar beschadigd.

De verwondingen van de twee inzittenden, een 56-jarige man uit Helmond en een 24-jarige man uit Tilburg, in het taxibusje leken mee te vallen. Zij zijn voor de zekerheid ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De andere auto die bij de vermoedelijke straatrace betrokken was, is er na de botsing vandoor gegaan. Volgens de politie lijkt het erop dat de straatrace al een stuk voor de plek van de aanrijding was begonnen. Vooralsnog is niemand aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en is daarvoor ook op zoek naar getuigen en beelden van de straatrace. „Het lijkt erop dat er wel echt een straatrace heeft plaatsgevonden”, aldus de politiewoordvoerder. „Maar de exacte toedracht van dit ongeval moeten we nog vaststellen.”