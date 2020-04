Nederland helpt bij opvang kinderen op Griekse vasteland

Het gaat in principe om een driejarig project, waarbij jaarlijks tientallen kinderen moeten worden opgevangen. Met het project zijn enkele miljoenen euro’s gemoeid. Voor het project wordt samengewerkt met Movement on the Ground, de hulporganisatie van Johnny de Mol. Die organisatie is al langer actief rond Griekse vluchtelingenkampen.

De toestand in de kampen is al jaren penibel, maar is nog nijpender geworden door de dreiging van het coronavirus. Hulporganisaties, kerken en ook diverse partijen in de Kamer riepen verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol recent nog op om kinderen hierheen te halen, maar daar wil het kabinet niet aan. Veel andere Europese landen doen dat wel.

Het kabinet past er al langer voor om „ad hoc” asielzoekers op te nemen die in de grenslanden van de Europese Unie in de knel zijn geraakt. Nederland doet dat alleen als er structurele afspraken zijn gemaakt, zegt het kabinet. Maar daar komt het al jaren niet van.

Broekers erkent dat de situatie op de Griekse eilanden „kwetsbaar” is en deelt de zorgen over de impact van het coronavirus in de vluchtelingenkampen. Maar ze benadrukt ook dat de Griekse autoriteiten maatregelen hebben getroffen om een uitbraak te voorkomen, en dat Nederland daarbij helpt. De staatssecretaris mikt op het overplaatsen van de kinderen naar het vasteland om zo ook de druk op de eilanden te verlichten.