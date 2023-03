Ouders krijgen celstraf nadat gehandicapte dochter (16) overleed aan obesitas

Ernstig vervuild bed

Kaylea Titford werd in oktober 2020 dood aangetroffen in haar ernstig vervuilde bed. Sinds haar geboorte kampte ze al met hydrocephalus, een aandoening die ook wel bekend staat als een waterhoofd. Ook had ze een spina bifida, bij deze aandoening zijn de rugwervels niet goed gesloten maar staan ze open. Kaylea zat hierdoor in een rolstoel.

Haar ouders werden na haar dood beschuldigd van doodslag door grove nalatigheid. Volgens de rechter leefde Kaylea namelijk in omstandigheden „die zelfs voor dieren heel erg ongeschikt waren.

Lockdown

De lockdown in 2020 was naar verluidt de periode waarin het voor Kaylea misging. Doordat de scholen dichtgingen, kwam ze thuis te zitten en al snel ging haar situatie achteruit.

Kaylea werd met zwaar overgewicht dood aangetroffen in haar bed. Haar lichaam zat daarnaast onder de maden en haar teennagels, die ze vanwege haar open rug zelf niet kon bereiken, waren volgens de autopsie al zes maanden niet geknipt. Ook waren haar oksels zwart en was de kamer gevuld met ongedierte.

Ⓒ Dyfed Powys Police

Uit onderzoek bleek dat Kaylea gedurende de lockdown extreem veel was aangekomen vanwege het gebrek aan verzorging, aldus de rechter. Dit is haar fataal geworden.

Ze had een lengte van 145 centimeter en woog ruim 146 kilo. Ze had hiermee een BMI van 70 wat neerkomt op morbide obesitas. Volgens de autopsie is ze overleden aan ontstekingen en infecties als gevolg van haar zwaarlijvigheid.

Kokhalzen

Hulpverleners hebben verklaard dat ze moesten kokhalzen van de stank in de kamer toen ze het lichaam van Kaylea vonden. Tegenover de rechter verklaarde de vader van Kaylea dat hij twee weken voor haar dood voor het laatst bij haar kwam kijken op haar kamer, die dag was het haar zestiende verjaardag. Hij zei toen „niks ongewoons te hebben opgemerkt, zoals bijvoorbeeld een rare geur.” De ouders werden aangeklaagd na het overlijden van Kaylea. Beiden pleitten schuldig te zijn aan doodslag.

De vader erkende tegenover de rechter dat hij Kaylea in de steek heeft gelaten aangezien hij medeverantwoordelijk was voor haar zorg. Onder ede gaf hij toe dat hij erg lui was en zijn dochter nooit gezond eten gaf. Zijn advocaat stelde daarnaast dat hij, omdat hij lange dagen werkte, niet op de hoogte was van de verslechtering van de gezondheid van zijn dochter.