Lichaam vermiste jongen (14) gevonden in recreatieplas Eersel

De tiener raakte aan het einde van de middag vermist, waarna meerdere hulpdiensten uitrukten en met man en macht naar hem zochten. Een woordvoerster van de politie laat donderdagochtend weten dat de jongen aan het suppen was op de recreatieplas. Toen zijn supboard omsloeg en hij onder water terechtkwam, raakte hij in de problemen omdat hij niet kon zwemmen.

Suppen

Omroep Brabant meldt dat de tiener, die van buitenlandse afkomst zou zijn, met twee vrienden aan het suppen was. Ook zij kwamen in het water terecht nadat hun supboard was omgeslagen. Omstanders slaagden erin het tweetal te redden, maar voor de 14-jarige jongen kwam de hulp te laat, aldus de regionale omroep. De politiewoordvoerster zegt dat er mogelijk inderdaad ook anderen uit het water zijn gehaald, maar kan dat nog niet bevestigen.

Rond 19.00 uur meldde de politie dat de zoekactie was gestopt. Er werd toen al van uitgegaan dat de jongen niet meer leefde, vanwege de tijd die was verstreken nadat hij vermist was geraakt.