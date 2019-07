’Mogelijk honderden jongens in prostitutie Utrecht’

Voor de escortservice schuimde Romeo A. (inzet) het (online) homocircuit af. Ⓒ Hollandse Hoogte

Utrecht - Zeker zes, maar eerder tientallen tot mogelijk honderden minderjarige jongens hebben de afgelopen jaren in de prostitutie gewerkt voor twee mannen vanuit twee flatwoningen in de Utrechtse wijk Overvecht. Dat blijkt uit in beslaggenomen laptops, telefoons en na onderzoek door de politie, aldus het Openbaar Ministerie in Utrecht.