Botsingen politie en demonstranten tijdens kerst in Hongkong

De politie gebruikte pepperspray en traangas toen activisten kleine flashmobacties hielden in winkelcentra en op andere plekken in de stad. In Mong Kok bijvoorbeeld, een wijk waar de afgelopen maanden vaak rellen waren, vuurde de politie meerdere keren traangas af om de menigte te verspreiden.

De ongeregeldheden van woensdag waren minder heftig dan die op kerstavond, toen activisten voor meer democratie en oproerpolitie urenlang vochten in een groot winkelgebied.

Ⓒ AFP

Hongkong is al zeven maanden lang het toneel van hevige protesten die vaak uitlopen op rellen. Veel inwoners gaan de straat op om te protesteren tegen de toenemende invloed van China in de stadstaat.