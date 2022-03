OM eist twee jaar cel tegen ’taxibende’ voor buitensporig hoge prijzen

Toeristen waren geen mensen voor ze, maar wandelende portemonnees. De taxichauffeurs hadden een voorkeur voor Aziatische toeristen die de taal niet spraken en voor het eerst in Nederland waren.

Een ritje naar een hotel in de stad kostte bij hen niet de gebruikelijke 60 euro, maar bijna 600 euro, zo bleek vorige week tijdens de rechtszaak. Met een knop konden deze taxichauffeurs de bedragen op de meter ineens drie keer zo hoog laten oplopen. Menig slachtoffer stapte honderden euro’s lichter uit hun taxi’s.

De politie maakte in april 2017 een einde aan de louche praktijken door acht man te arresteren. Vier van hen moesten zich verantwoorden. Slechts Tarik K. (36), de vermeende leider van de criminele taxiorganisatie, kwam vorige week opdagen.

’Deze is te verneuken’

Hij was degene die potentiële klanten oppikte als ze koud geland waren en ze naar zijn handlangers leidde. „Deze is te verneuken”, appte hij zijn ’collega’s’. Klanten werden aangeduid als ’koelie’, ’wijf’ of ’hoer’, die makkelijk te ’snijden’, ’naaien’ of ’raggen’ was. Oplichtersjargon, aldus de politie.

In vrijwel alle oplichtingsgevallen stapte Tarik K. bij zijn maten in. Uit chats tussen Tarik K. en de chauffeurs blijkt de reden; „Je moet tweemans werken met dit soort mensen. Anders kun je niet trekken.”

Gedurende het strafrechtelijk onderzoek bleken het geen losse incidenten, maar een georganiseerd samenwerkingsverband. Volgens het OM maakten de vier verdachten zich schuldig aan diefstal met geweld, afpersing en verboden wapenbezit en het was gericht op het stelselmatig oplichten van slachtoffers. De verdachten hebben zich altijd op hun zwijgrecht beroepen.

Het OM vroeg voor Tarik K. en een 27-jarige medeverdachte een gevangenisstraf van twee jaar. Tegen een 38-jarige man eiste het twintig maanden, tegen een 34-jarige man achttien maanden.

Uitspraak 21 april.