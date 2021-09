Mont Blanc is bijna meter gekrompen

Kopieer naar clipboard

De Mont Blanc. Ⓒ Unsplash

PARIJS - De hoogste bergtop van West-Europa, de Mont Blanc, is ongeveer een meter kleiner geworden sinds de laatste meting in 2017. Het „dak van Europa” in de Alpen is nu nog 4807,81 meter. In 2017 was dat 4808,72 meter.